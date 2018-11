Interpreta de muzică populară nu doar că trăiește o nouă poveste de dragoste, dar ar fi făcut și un pas important în ceea ce privește relația cu noul partener. Cei doi s-au mutat împreună.

„Viaţa mea personală este viaţa mea personală, iar oamenii de acasă şi publicul care îmi ascultă mie melodiile şi vede cum urc treaptă cu treaptă în ceea ce vreau să fac în carieră cred că nu sunt atât de interesaţi despre viaţa mea personală. Viaţa personală a fost mult prea pe tapet şi acum e cazul să fie un pic mai retrasă, drept dovadă că de astăzi încolo veţi vedea doar artistul Maria Constantin. Asta cred că s-a văzut de foarte multă vreme şi e mai mult decât suficient. Cred că fiecare are dreptul la o viaţă personală, o viaţă privată, o viaţă de familie, alături de cine îi este drag. Până la urmă sunt o femeie liberă, fără obligaţii, dar în acelaşi timp spun că nu vreau să discut despre lucrurile astea. Nu, nu e problema că nu îmi asum. Pur şi simplu nu vreau să discut legat de acest subiect pentru că nu consider că este ştirea momentului, cred că sunt probleme mult mai grave. Suntem la petrecere aici, lansăm o nouă colecţie, nu o să scoţi nimic de la mine. Nu mă uit la fotbal, nu este domeniul meu, eu sunt interesată de meseria mea şi mă focusez pe ceea ce am eu de făcut. Nu nu veţi afla fiindcă nu îmi doresc să mă mai afişez cu viaţa mea personală. Nu se vor mai afla detalii, cel puţin din gura mea”, a spus Maria Constantin la Antena Stars.

„Este vorba despre o barieră care trebuie pusă, am învăţat lucrul acesta din trecut şi acolo să te simţi tu în largul tău, adică un loc unde să nu ştie nimeni, să fii doar tu cu tine şi atunci e perfect. Au fost momente când am simţit că am găsit persoana respectivă pentru că tocmai de aceea m-am şi căsătorit, dar mai departe a urmat ce a urmat , dar eu sunt o fiinţă destul de optimistă, sunt o femeie puternică, am trecut prin foarte multe ,dar acum sunt foarte bine şi psihic şi cu activităţile pe care eu le fac, absolut tot”, a spus Maria Constantin.

