De asemenea, Godină a criticat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, care a amintit despre cazul polițistului Sorin Vezeteu ucis de într-o gară din Suceava pentru a-i da o replică președintelui Klaus Iohannis.

Polițistul Marian Godină a vorbit despre problemele cu care se confruntă de peste un an, de când lucrează la Serviciul de Acțiuni Speciale.

„(…)Eu, ca luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, am un pistol fabricat în România anilor 90 care de multe ori se blochează la trageri și pe care îl port într-un holster cumpărat de mine de pe un site. La fel cum mi-am cumpărat și genunchierele și cotierele. Și cum mi-am cumpărat ochelarii tactici. Și mănușile tactice. Și ghetele. Și cagulele. Aaa…de fapt cum mi-am cumpărat tot echipamentul.

Chiar și pantalonii, bluza, tricourile, centura, cureaua pentru arma principală (și ea mai bătrână decât tata). Am primit de la poliție doar vesta antiglonț, casca balistică, un baston telescopic și cele două arme. De un an și trei luni, de când sunt la SAS, am tras cu ele exact de 3 ori. Pentru că nu e muniție”, a scris Marian Godină, pe pagina personală.