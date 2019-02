Marian Godină a cumpărat animalul mai puțin întâlnit în gospodăriile românilor, la insistențele soției sale. Polițistul a povestit pe blogul personal întreaga peripeție – de la primele imagini văzute pe Internet până la aducerea animalului blănos în casă.

-Bine că faci mișto de mine, no lasă!”, a povestit Marian Godină despre momentul în care soția sa, Georgiana, i-a arătat primele imagini cu alpaca.

Inițial, polițistul spune că a luat totul în glumă, însă soția sa i-a dat de înțeles că e ceva cât se poate de serios. Ba chiar i-a spus că va fi cea care va avea grijă de alpaca.

-Aia va trebui tunsă că are lână ca oaia.

Marian Godină spune că s-a consultat inclusiv cu nașul său, Traian Berbeceanu, căruia i-a cerut părerea dacă să cumpere animalul.

A găsit un pui de alpaca în Arad și avea de gând să aducă animalul de acolo cu mașina.

-No bine, așa facem atunci. O aduceți dumneavoastră cu remorca”

„L-am sunat pe vânzător și i-am spus cum am stabilit să facem.

Împreună cu socrul său, Marian Godină a construit un grajd pentru Pablo, așa cum a fost botezată alpaca. În schimb, soției sale a băgat animalul în casă.

„Ieri am venit acasă de la sală și am găsit cămila în casă. Am evacuat-o, după cum se vede în video. Georgiana mi-a zis că numai puțin a băgat-o în casă ca să vadă cum reacționează”.