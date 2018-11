Marina Almășan a rămas singură, la 55 de ani. Ea și băiatul său din căsătoria cu Victor Socaciu, de care este foarte apropiată, nu mai locuiesc sub același acoperiș. În plus, iubitul vedetei, afaceristul George Cornu, nu stă în Capitală. Astfel că nici acesta nu-i poate ține de urât. Vedeta TV nu-și face însă griji. Îl are lângă ea pe Obama, labradorul său! Odată cu această schimbare din viața sa și programul ei a suferit ceva mici modificări.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o profesie care mi-a rămas la suflet din momentul în care am pășit în ea. Nu-mi dau seama că trece timpul și mi-e ciudă că ziua are doar 24 de ore.. Mă trezesc mereu la 6 dimineața, iar la 6.30 încep să fiu activă. Până atunci îmi beau cafeluța, mai fac ceva rânduieli prin casă iar după începe activitatea mea care durează până la 11 noaptea. Ca orice om merg la serviciu, apoi șmotru, bucătărie. Înainte aveam grijă de copii, dar acum am scăpat pentru că sunt mari și și-au luat zborul. Așa că mi-a rămas doar labradorul meu, Obama cel negru, ca să simt că mai am grijă de cineva”, a declarat Marina Almășan pentru Libertatea.

I-a luat casă fiicei sale

Marina Almășan a avut tot timpul o relație apropiată nu doar cu fiul său, ci și cu fata cea mare, din prima căsătorie, cu Dan Liviu Ungureanu. Aceasta a avut grijă să o pună la adăpost, cumpărându-i un apartament înainte de a divorța de Victor Socaciu, pe care ulterior l-a dat în judecată pentru pensia alimentară a fiului său, care este student la Informatică.

