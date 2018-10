La 82 de ani, Marina Voica a povestit că filmările i s-au părut dificile, dar susţinerea şi atenţia lui Fuego au făcut ca totul să se desfăşoare perfect.

„Am făcut multe emisiuni alături de Paul. L-am remarcat cred că imediat după Revoluţie, când încă era un puşti. Era îmbrăcat cu o cămaşă roşie, care pentru o perioadă i-a devenit chiar brand, iar când l-am auzit cântând am spus imediat că va fi vedetă. Era fermecător, aşa cum este şi acum şi e un artist foarte serios. Abia aştept să văd duminică înregistrarea, mai ales că el a vorbit despre mine atât de frumos. Cânt de 60 de ani şi în ultimul timp îmi este mai greu. Întâi sunt repetiţiile, apoi interpretarea live… Bravo lui Paul că m-a forţat să cânt live, a ieşit minunat', a povestit Marina Voica.

Duminică, 14 octombrie, de la ora 15.00, SUPER GALĂ „DRAG DE ROMÂNIA MEA!' aduce la TVR 2 opt mari artiste şi destine de marcă. Marina Florea, într-o ținută creată special pentru acest show, va cânta cel mai cunoscut șlagăr al său și un super duet cu Fuego. Veta Biriș aduce un strop de patriotism iar Sofia Vicoveanca și Marina Voica au pregătit surprize alături de gazdă. Elisabeta Lipă va sărbători la „DRAG DE ROMÂNIA MEA!' ziua sa de naștere, iar Andreea Bănică, cea mai nouă vedetă TVR 1, gazda showului „Provocarea starurilor', e prezentanta generației tinere.

Tot duminică, marea actriţă Ileana Stana Ionescu va face o mărturisire în premieră: de ce s-a retras din lumea artistică și ce a însemnat dragostea soțul ei, alături de care vine în emisiune. Emoția va fi la ea acasă, atunci când vom asculta povestea de viață a Roxanei Irimia, o artistă fără mâini care face artă decorativ pentru a putea să-i ajute și pe alții.

„Chiar am super momente pentru voi! Sunt sigur, dar sigur că România asta a mea va străluci prin marii ei artiști! Ne-am săturat de lucruri făcute cu jumătate de măsură, de mediocrități! Am vrut să fac la TVR ceea ce mă reprezintă, de atâția ani, fie că le convine unora sau nu, și pe mine – calitatea! Vreau gale desăvârșite de muzică de calitate, de imagini frumoase și momente pe care lumea să le țină minte. Asta va fi duminica aceasta. Doamna Sofia Vicoveanca va recita, iar eu îi voi fi aproape, într-o frumoasă trecere între generații, cu o piesă cu mare priză la public. Doamna Veta Biriș va aduce un strop de patriotism, Elisabeta Lipă la fel și în premieră, va spune care-a fost cel mai dificil moment al carierei sale. Marina Florea ne poartă în lumea muzicii, iar Andreea Bănică va face mare atmosferă! Dar de departe am fost emoționat alături de două legende – MARINA VOICA, care va fi o poezie și Ileana Stana Ionescu, care mă va face, efectiv, să nu spun nimic și să plâng, copleșit de imensitatea sa! ', a spus Fuego.



