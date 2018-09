Ajuns la 47 de ani, Mark Wahlberg este cunoscut pentru forma fizică incredibilă pe care o are. Dar pentru asta ține un regim strict și are o rutină zilnic de-a dreptul draconică.

Într-o zi obișnuită, actorul se trezește la ora 02:30. Urmează 15 minute de rugăciune, apoi micul dejun pe care îl termină la 3.15 când intră în sala de antrenament. Face un antrenament de 95 de minute urmat de o altă masă, apoi duș, golf jumătate de oră de la 7.30 la 8, și apoi o gustare și recuperare în camera criogenică. Toate acestea înainte de ora 10:30. Urmează apoi timp petrecut cu familia, întâlniri, telefoane, și alte mese. La 16.00 se întoarce în sala de forță pentru a doua rundă de lucru a zilei. Cina în familie se ia la ora 17.30, iar la 19.30, actorul se pune la somn.

Într-o discuție cu fanii pe Instagram, Wahlberg a dezvăluit și ce mănâncă la fiecare masă. „Încep cu fulgi de ovăz, afine și unt de arahide la micul dejun”, a spus el. „Apoi am un shake proteic, trei burgeri de curcan, cinci bucăți de cartofi dulci la ora 5:30 dimineața. La ora 8 am o salata de pui la grătar cu doua oua fierte, măsline, avocado, castravete, roșii și salata verde. La ora 13 iau prânzul, o friptură cu ardei gras, iar la ora 15.30 mănânc pui cu bok choi, la ora 5.30 / 6 am, la cină, mănânc bucată de halibut sau de cod, cu niște legume, poate niște cartofi saute și bok choi. Pe parcursul zilei mă hidratez mult', a dezvăluit actorul.

Wahlberg are patru copii cu soția Rhea Durham, iar vedeta spune că trezirea mai devreme și îl ajută să își organizeze timpul în așa fel încât să petreacă cât mai mult cu familia.

Mark Wahlberg a fost cel mai bine plătit actor în 2017. Potrivit Forbes el a avut câștiguri de 68 de milioane de dolari înainte de a plăti taxele.



Citește și: Criminala de la metrou, declarație șocantă în fața judecătorilor despre momentul în care a ucis-o pe Alina: „Nu m-a interesat soarta ei, căutam pantaloni ieftini'