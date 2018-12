Mama a povestit că inițial nu a fost de acord să doneze organele Emiliei, fetița ei care intrase în comă profundă după ce a fost lovită de o mașină, în urmă cu o săptămână.

„Am fost de acord cu prelevarea de organe foarte greu. Am fost atât de egoistă pentru că eu pentru fetița mea am luptat 8 ani și aproape 4 luni cu tot ce am putut eu. M-am zbătut pentru ele zi de zi. Nu am fost de acord o perioadă să dau niciun deget de la picior nimănui”, a declarat mama fetei pentru Observator.tv.