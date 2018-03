Mașini căzute în rîul Sălăuța, județul Bistrița-Năsăud, din cauza ploii înghețate. Fenomenul ”ploaie înghețată”, care a pus stăpânire pe România duminică, 18 martie, i-a pus în dificultate pe șoferii din mai multe zone ale țării. Mai mult, cei care nu adaptat viteza la condițiile de drum au avut și mai mult de suferit.

Astfel, la distanță de câteva ore, cam în același loc, două mașini au căzut în râul Sălăuța din județul Bistrița-Năsăud, după ce șoferii au apăsat pedala de accelerație pe DN 17 C, într-o zonă cu un carosabil acoperit de polei.

Mai întâi, un autoturism cu număr de Maramureș, în care se aflau doi soți, a ajuns în râul Sălăuța, pe raza localității Fiad, apoi – în aceeași zi – o altă mașină, – cu patru persoane la bord – a căzut în același rău, între Romuli și Fiad.

Toți pasagerii au ieșit singuri din autoturisme, suferind doar hipotermii ușoare, și au fost ulterior transportați la Centrul de Primiri Urgențe (CPU) Năsăud, pentru îngrijiri medicale.

„Şi pe DN 17 C şi pe DN 17 la Piatra Fântânele, şi pe DN 17 D la Rodna, a plouat la minus 18 grade. O ploaie îngheţată. S-a acţionat cu sare întruna. Vreo 50 de tone s-au aruncat, dar mai vin rafale de zăpadă, ploaie, fenomene de-astea de primăvară. Au mai fost fenomene din acestea. Acolo se vine tare, asfaltul e bun. Sunt curbe. Nu e vina noastră. Oamenii aceştia au venit tare şi nu au mai putut controla maşinile sau s-au speriat, nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu am fost acuzaţi că a fost drum alunecos, ci umed”, a declarat şeful Secţiei Bistriţa a Drumurilor Naţionale, Alexandru Slavita, pentru timponline.ro, întrebat ce se întâmplă în acea zonă de pe DN 17 C.