„Un an, doi, trei, patru, am o problemă cu zile de naştere şi aniversări. În fiecare an ne certăm. Eu ştiu că aniversarea noastră este cu o lună mai devreme decât ştie ea. Ziua ei o încurc pentru că mama, tata şi ea sunt unii după alţii în septembrie. Am o problemă cu ţinutul minte a datelor de naştere”, a spus Matteo la Antena Stars.

Deși publicul din România îl știe drept Matteo, pe artist îl cheamă cu totul altfel în buletin. Are nici mai mult nici mai puțin de șase prenume, plus numele de familie, care este Vasiliu. Numele său din buletin este Vasiliu Matei Anton Eugen Aurel Ioan Florentin.

