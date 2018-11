„Este adevărat că, în momentul de faţă, Spitalul Judeţean, deoarece nu are bani, merge cu medicamente doar pe partea de urgenţă. Într-adevăr nu sunt medicamente gen aspirină, sunt doar cele pe parte de urgenţă. A avut loc o discuţie între conducerea spitalului şi Casa de Asigurări de Sănătate, pe nişte servicii prestate de spital în 2018 pe spitalizarea continuă şi neincluse în contractul cu Casa, adică servicii suplimentare. Se pare că Casa Naţională de Sănătate a înţeles, este vorba despre o sumă de 2,9 milioane lei, bani care vor intra sperăm cât de repede în conturile Spitalului şi vor fi cheltuiţi pe completarea stocurilor de medicamente. S-a ajuns în această situaţie, deoarece la Spitalul Judeţean plata salariilor a ajuns la 80%, în urma măririlor salariale, iar procentul de 20% rămas este foarte mic pentru a acoperi tot ce înseamnă cheltuieli cu medicamentele, utilităţi”, a declarat Iulian Chiriac.

Preşedintele CJ a explicat că, având în vedere criza financiară prin care trece Spitalul Judeţean Brăila, conducerea unităţii spitaliceşti a considerat că este de preferat să cumpere medicamentele care sunt absolut necesare, în ideea că acelea uzuale şi le pot cumpăra pacienţii de la orice farmacie.

Întrebat cu privire la faptul că există pacienţi care au reclamat lipsa anticoagulantelor absolut necesare după operaţie, Chiriac a susținut că deţine documente puse la dispoziţie de conducerea spitalului, potrivit cărora acest tip de medicamente se află în Spitalul Judeţean Brăila.

„Eu vă spun că au fost anticoagulante. Am documente care atestă acest lucru. Dacă s-au solicitat aceste medicamente, ori e de vina medicul, ori medicul are o înţelegere cu farmacia. O să facem o şedinţă cu şefii de secţie. Dacă pacientul sau aparţinătorul este trimis la farmacie să ia medicamentul, iar el există în spital, este vină medicului şi el trebuie să-şi asume”, a mai spus Iulian Chiriac, citat de Agerpres .

Mai mult, acesta susține cădeţine informaţii potrivit cărora angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila fură materiale sanitare, motiv pentru care, începând de anul viitor, va monta un sistem de supraveghere video pe toate holurile unităţii spitaliceşti.

„Una din soluţii pe care am găsit-o şi pe care vreau să o implementăm anul viitor este punerea de camere video pe toate holurile spitalului, pentru că se tranzitează pe acolo tot felul de persoane, dar şi materiale din spital către exterior. Eu am informaţii că personalul medical fură din spital. Medicamentele nu mai pot dispărea în momentul de faţă, pentru că avem un sistem implementat pe fiecare pastilă care se duce către pacient. Medicamentele, însă, pot dispărea în momentul în care le ia asistenta şi nu i le dă pacientului. Problema furtului de medicamente am rezolvat-o, mai rămâne de rezolvat problema furtului de materiale sanitare. Vorbim despre un sistem care va fi foarte greu de implementat, de monitorizare a materialelor sanitare, gen seringi, spirt, vată”, a declarat Chiriac.