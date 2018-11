Monica Pop este foarte fericită pentru că va fi bunică, mai ales că a existat și o adevărat 'regie' înainte de aflarea veștii. Totul a fost pus la cale de fiica ei, Letiția.

„M-am bucurat foarte mult, fiica mea a pregătit foarte frumos momentul în care am aflat. Era sfântul Alexandru, era ziua unui nepot. L-am serbat, i-am luat un tort şi la un moment dat ea a venit cu două pacheţele. Am zis că nu e ziua noastră. Când am desfăcut, era o pernă pe care scris „aţi devenit părinţi în mai 1987, veţi deveni bunici în mai 2019'', a povestit Monica Pop, potrivit Cancan.

Nu în urmă cu mult timp, medicul oftalmolog a declarat că a dus o luptă grea cu cancerul.

„M-am diagnosticat singură cu colon iritabil. Nu m-am dus și când am ajuns într-un stadiu la care n-ar fi trebuit să ajung, am ajuns la spital. Era un cancer de col cu ganglioni prinși, dura de peste un an. Eu am greșit. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa', a spus Monica Pop.

