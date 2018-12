Melania Trump a vorbit despre relația ei cu Donald Trump și despre provocările funcției de Primă Doamnă a Statelor Unite, însă schimbarea de look a atras atenția fanilor ei în mod deosebit.

În cadrul unui interviu acordat televiziunii americane Fox News, Melania Trump a apărut blondă spic, fiind complet schimbată față de cum o știau admiratorii, notează Cosmopolitan.

Criticii au semnalat faptul că Melania Trump s-a alăturat unui număr impresionant de persoane din cercul președintelui american care împărtășesc această culoare a părului. Este vorba despre Ivanka, una dintre fiicele lui Donald Trump, fiii liderului american, fostele soții, precum și Stormy Daniels, controversata actriță porno care a afirmat că a întreținut relații sexuale cu politicianul republican.

De altfel, schimbarea coafurii Primei Doamne a Statelor Unite a devenit un subiect intens dezbătut pe rețelele de socializare.

Did Melania dye her hair blonde for the Fox interview to fit in? https://t.co/sycKxEOP6t

Unii dintre internauți au comparat culoarea de păr aleasă de Melania Trump cu cea a actriței americane Jennifer Coolidge, cunoscută pentru rolul din seria de filme „American Pie'.

I can't believe they cast Jennifer Coolidge as the new Melania! pic.twitter.com/TdlpLE2tJc

Schimbarea nu ar fi fost, însă, pe placul Melaniei Trump. Prima Doamnă a revenit la nuanța de șanten, cu șuvițe blonde. Dovadă stau imaginile publicate de la tradiționala lectură de Crăciun dintr-un spital pentru copii, care a avut loc joi, la o zi după interviul acordat Fox News.

#MerryChristmas to all the patients at @Childrenshealth! Thank you to all the nurses, doctors & medical staffers who work around the clock to take care of people this holiday season. pic.twitter.com/XMWILttFua

— Melania Trump (@FLOTUS) December 14, 2018