Yasmin Swift, din Ashford, Kent, a fost diagnosticată cu o tulburare a pulmonară gravă în urmă cu șapte luni. După mai multe controale, tânăra a aflat că suferă de hipertensiune arterială pulmonară idiopatică, iar pentru ea orice mișcare fizică face reprezintă un efort considerabil.

Boala apare spontan, nu are o cauză cunoscută și are o speranță de viață de până la 17 ani cu terapie cu medicamente. 'E o boală care limitează foarte mult stilul de viață a unei persoane. Rămân fără suflare foarte repede, iar uneori se poate ajunge la leșin. Când au apărut primele simptome am observat că picioarele mi s-au umflat, de asemenea, stomacul, spatele și ochii mei au început să mă doară. Ajunsesem ca după ce mergeam dintr-un capăt în altul al camerei să trebuiască să mă așez deși înainte mergeam la sală de cinci ori pe săptămână și aveam o condiție fizică bună', povestește tânăra britanică.

Chiar dacă a fost ușurată să i se pună un diagnostic și să primească medicamente pentru a putea să-și reia viața, tânăra a aflat că odată cu această problemă apar și alte neplăceri.

Printre acestea se numără reacția unor oameni ori de câte ori parchează pe un loc destinat persoanele cu handicap. Deși este perfect îndreptățit să facă acest lucru, infirmitatea ei invizibilă îi face pe alții să o judece fără a sta să se gândească la problemele pe care ea le are.

Așa s-a întâmplat joi seara (19 iulie), când Yasmin și o prietenă au mers într-un pub în Tenterden și a parcat mașina pe locul pentru persoane cu dizabilități. Ea chiar a pus în geamul mașinii plăcuți prin care arată că are o infirmitate și este îndreptățită să parcheze acolo.

Când a ieșit a descoperit în geam un bilet lăsat de un anonim pe care scria: 'Ai parcat ilegal. Nu ai dizabilități. Voi informa autoritățile în legătură cu acest lucru'.

Șocată și rănită profund de biletul găsit, Yasmin a apelat la Facebook pentru a ajunge la persoane care a scris mesajul și în același timp pentru a atrage atenția lumii cu privire la persoanele care suferă de bili invizibile.

'Pentru persoana din Tenterden care a scris noaptea trecută minunatul mesaj de pe mașina mea. Doar pentru că arăt bine nu înseamnă că sunt bine! Nu mă judeca, că nu ai nici o idee de câtă tărie este nevoie să mă trezesc în fiecare zi și să mă lupt cu trupul meu! Dacă vrei să îmi dai inima și plămânii, aș fi fericit să mă întorc la vechea mea viață! Nu toate persoanele cu dizabilități sunt vizibile!

Vă rugăm să distribuiți acest mesaj xx', este prima parte a mesajului postat de tânăr.

În încheiere, ea adaugă că avea pancarta prin care anunța că are dizabilități pusă pe bord și încheie spunând că 'm-au judecat doar pentru că arăt ‘normal”

„Oricine a scris acest lucru nu și-a putut scrie numele, nu și-a putut scrie numărul de telefon și nu a vrut să mă abordeze în persoană. Am fost supărată și frustrată. Pentru că oamenii sunt atât de arogați când vine vorba de persoanele cu boli invizibile. În cazul în care sunt tânără și arăt bine oamenii se grăbesc să mă judece. Pot să-mi dau seama de asta din felul în care se uită la mine când mă dau jos din mașină, dar nimeni nu îmi spune nimic.

Când pun pancarta prin care se arată că am dizabilități simt că ar trebui să cobor din mașină șchiopătând. Dar nu ar trebui să mă simt așa, pentru că deși nu se vede, boala este acolo', a explicat Yasmin pentru Mail Online.

„Dacă aș putea să vorbesc cu persoana care a scris biletul i-as spune doar ‘vă rog să nu mă judecați. Doar pentru că nu sunt într-un scaun cu rotile sau nu am o boală vizibilă, nu înseamnă că nu am dreptul să folosesc un spațiu cu handicap', adaugă tânăra.