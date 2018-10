Mesajul lui Arafat pentru comunitatea Corupția Ucide: „Nu știu cum vă permiteți să mințiți în halul acesta. Și prostia ucide”

„M-am obișnuit să las de la mine și să închid ochii la câte murdării și minciuni sunt scrise despre mine și despre ce fac de către unii și alții care se ascund în spatele conturilor de facebook și comentează de dimineață până seară. De această dată chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul „coruptiaucide” în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat un pacientul cu arsuri la Iași 24 de ore. Mincinoșilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o ședința în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exercițiu în calitate de președinte al comisiei medicale civile. Nu am știut de pacientul respectiv și nimeni nu m-a întrebat nimic în relația cu acest pacient. Așa cum corupția ucide, minciuna și prostia pot ucide și pot, la rândul lor, face foarte rău unei țări. Nu știu cum vă permiteți să mințiți în halul acesta pe site-ul respectiv și nici măcar să nu verificați informația pe care o difuzați! Sper că aveți bunul simt să retrageți ce ați scris acolo și comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-ați prezentat altfel cu siguranță ne vom vedea la instanța!”, a scris pe Facebook Raed Arafat.

Reprezentanții „Corupția ucide” au scris inițial pe rețeaua socială că Raed Arafat a cerut amânarea cu 24 de ore a transferării pacientului rănit în explozia din Piatra Neamț la un spital din București, pentru că nu sunt locuri libere.

„Din păcate, Raed Arafat a cerut o amânare către cadrele medicale de la Iași de 24h, motivul fiind imposibilitatea de a-i găsi un loc, deși chirurgul care s-a ocupat de cazul tânărului spune că starea sa este destul de gravă, estimând că are arsuri în proporție de 70% pe suprafața corpului”.

Ulterior, mesajul a fost modificat pe pagina de Facebook a comunității „Corupția ucide”:

„Din păcate, un secretar de stat de la Ministerul Sănătății (deşi inițial media ar fi comunicat că Raed Arafat ar fi sunat, pare că nu el a inițiat apelul) a cerut o amânare către cadrele medicale care s-au ocupat de el până acum de 24h, motivul fiind imposibilitatea de a-i găsi un loc, deși chirurgul care s-a ocupat de cazul tânărului spune că starea sa este destul de gravă, estimând că are arsuri în proporție de 70% pe suprafața corpului”.

Pacietul rănit în explozia din Piatra Neamț, un tânăr de 28 de ani, a fost transferat la Clinica de Arși din Iași. Starea acestuia este gravă, în condițiile în care a suferit arsuri de gradele 3 și 4 pe aproximativ 60% din suprafața corpului.

