„Dumnezeu să o odihnească. Sunt foarte rănit pentru că de fiecare dată când deschid televizorul aud veşti foarte dureroase. Am vârsta pe care o am şi am trecut prin multe astfel de experienţe. Ancuţa era atât de prietenoasă, de bună şi de fericită. Nu am să o uit niciodată”, a spus Florin Piersic la tv.

Slujba de înmormântare a Anuţei Tite va avea loc vineri, la ora 13, în Săpânţa, acolo unde şi-a petrecut ultimii ani din viaţă.

E doliu în folclorul românesc, după ce Anuța Tite a murit. Cântâreața de muzică populară, a cărei voce a impresionat în filmul „Pintea”, s-a stins din viață la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, în urma unei afecțiuni. Cântăreața Anuța Tite a devenit celebră, după ce a interpretat „Horea lui Pintea', melodia care a încheiat filmul „Pintea' (1976), avându-l în rol principal pe Florin Piersic, potrivit axanews.

