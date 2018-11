Mesajul lui Jared Leto pentru fanii din România care vor merge la Electric Castle 2019

Jared Leto şi-a confirmat prezenţa la Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto. Cei doi formează trupa „30 Seconds to Mars.

Vineri, pe pagina de facebook a Electric Castle a fost publicat un clip în care Jared le transmite un mesaj fanilor din România, spunând că abia așteaptă să-i vadă la Cluj. „România, Electric Castle, 21 Iulie, nu rataţi! Suntem nerăbdători! Ne e dor de voi, vă iubim şi ne vedem la Electric Castel, acesta e mesajul lui Leto pentru famii lui.

Formația formată din frații Leto a lansat anul acesta albumul „America' și urmează s-l promoveze printr-un turneu mondial ce ajunge astfel şi în România, oferind publicului cea mai ambiţioasă producţie semnată până acum de formaţie.

Jared și Shannon deţin recordul mondial pentru cel mai lung tur realizat vreodată de o trupă rock, susţinând o serie de concerte fără întrerupere timp de doi ani, în 60 de ţari de pe şase continente. În total, ei au susţinut 311 concerte în faţa a peste trei milioane de fani din întreaga lume.

Electric Castle 2019 va aduce în România trupe celebre ale momentului. 30 Seconds to Mars, Florence + The Machine și Bring Me The Horizon sunt capul de afiș al festivalului care are loc pe domeniul de la Bonțida, în perioada 17 – 21 iulie 2019.

Printre artiștii care vor concerta la Electric Castle 2019 se mai numără Metric, Boys Noize, The Vaccines, Chinese Man, While She Sleeps, TOMMY CASH, SOFI TUKKER, Kronos Quartet, MONO (Japan), Viagra Boys, Lemaitre sau Handsome Furs.

Prețul biletelor la Electric Castle 2019 începe de la 399 de lei pentru un abonament valabil în toate zilele de festival. Există și varianta unui abonament cu acces în camping care costă 499 de lei. Biletele la Electric Castle 2019 se vor scumpi și vor costa 549 lei, respectiv 649 lei.

De asemenea, un bilet valabil doar o zi în cadrul festivalului de la Bonțida costă între 179 și 229 lei.

