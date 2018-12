Nicolae Voiculeț a avut prima reacție în urma atitudinii lui Grigore Leșe, din timpul recitalului susținut în satul natal. Momentul în care artistul se supără și anunță publicul că pleacă de pe scenă a fost publicat de un spectator, iar înregistrarea a fost făcută publică pe Youtube de jurnalistul Vasile Dale.

Mare păcat, mare greșeală! Eu îl credeam altfel, dar acum am înțeles de ce a făcut si videoclipul împotriva Catedralei Mântuirii Neamului, pentru că dacă la el vine Hristos,… nu îl îndupleca din ce are în plan. Ce părere aveți de insulta lui Grigore Lese, un artist în slujba publicului, care în Postul Crăciunului, la el acasă, în numele artei își desconsideră publicul, mama și pe Hristos?', a scris Nicolae Voiculeț pe contul de socializare.

Artistul a luat foc atunci când o femeie a intrat în sala de concert, după ce el a început recitalul . „Gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, am spus să închideți ușa! A intrat doamna, la revedere, plecăm! Asta este! Nu, nu. Gata, gata! E disciplină, gata, gata, disciplină! Puteți să înjurați, să scrieți unde vreți, nu mă interesează. Eu am spus ceva! Gata, gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, nu ne jucăm! Poate să vină mama aici, poate să vină Hristos! Eu am pus niște condiții!', a spus Grigore Leşe către public.

