Codin a vrut să fie corect, așa că le-a arătat tuturor, ce mesaj a primit de la Margherita, după ce a spus despre ea că s-a urâțit de la operațiile estetice. „Ca sa vedeți că sunt băiat corect până la capăt va postez aici și mesajul primit de la Margherita. Diametral opus de cele ale mamei sale, mesajul ei e genul ăla care te baga în pământ de rușine după ce tu ai scris niște mizerii (chiar dacă adevărate dar totuși niște mizerii care fac rău). Așa că sunt corect și vă arăt și mesajul ei cu care m-a lovit efectiv. Păcat ca a venit o zi mai târziu, după ce ma terfelise mama dânsei. Dacă îl vedeam primul, doamna Viorica avea wild card de înjurat o săptămână de la mine că a crescut o fată foarte cool pe reacții”, a scris Codin pe contul de socializare.

Viroica de la Clejani a declarat că fiica ei nu are prea multe operații estetice și că este important să fie sănătoasă.

„Margherita în afară de silicoane și faptul că și-a făcut buzele nu are alte operații că nu are nevoie fata mea, e tânără, are 26 de ani. Să-l ferească Dumnezeu, când l-oi prinde la vreo petrecere, că prima f****ă în față are să-i fie. Dacă comenta unul din ăsta Neica-Nimeni, mă, îl înțelegeam, dar ăsta, ăsta vrea publicitate că nu e prost ghindocul asta, l******l pământului’, a spus ea despre Codin.

