„Sunt foarte mulţi oameni care spun cu greu iartă-mă. Eu am spus cu greu. Am făcut multe tâmpenii. Şi când eram mic, şi matur, şi căsătorit, şi divorţat, am avut multe momente cu oameni cu care m-am certat. Sunt oameni care nu-şi vorbesc între ei. Sunt oameni care stau supăraţi 40 de ani. În primul rând trebuie să te ierţi pe tine. De multe ori m-am sabotat. Unele lucruri nu le conştientizezi de la ce se trag şi te blochezi. Cer iertare în faţa fostei soţii şi a familiei ei. Cer iertare Karinei, pentru când nu am fost alături de ea”, a spus Jorge la Antena Stars. În 2012, Fosta soție a lui Jorge l-a acuzat pe acesta de infidelitate. Între cei doi a fost un scandal monstru, însî, în cele din urmă lucrurile s-au calmat, iar aceștia se înțeleg mult mai bine, de dragul fetiței lor.

Citește și

Despre norvegieni, de la români. Cum trăiesc, cum își educă copiii, cât beau, ce mănâncă. Și ce putem învăța noi înșine de la românii care conviețuiesc cu ei