Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis într-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter că gestul său de a se fotografia cu președintele turc nu are nicio semnificație politică și că a fost un semn de respect pentru funcția pe care o ocupă Erdogan, scrie BBC News.

Ozil a precizat că s-a folografiat cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan nu în semn de susţinere politică, ci în semn de respect pentru cea mai înaltă funcţie din ţara familiei sale.

Ca mulţi alţii, originile mele nu sunt legate doar de o ţară. Am crescut în Germania, însă familia mea are rădăcini în Turcia. Am două inimi, una germană şi una turcă. În copilărie, mama m-a învăţat să fiu respectuos şi să nu-mi uit niciodată rădăcinile', și-a început fotbalistul mesajul.

În continuare el a explicat că a făcut fotografia în luna mai, la Londra la un eveniment caritabil. 'Prima dată l-am întâlnit în 2010, după ce el şi Angela Merkel au asistat la meciul Germania – Turcia, la Berlin. De atunci, drumurile noastre s-au unit de multe ori, în diverse locuri de pe glob. Sunt conştient că fotografia noastră a provocat o reacţie masivă a presei germane. Unii oameni mă acuză că mint, însă fotografia respectivă nu a avut intenţii politice. Pentru mine, să mă fotografiez cu preşedintele Erdogan nu era ceva legat de politică sau alegeri, ci arăta respectul meu faţă de cea mai înaltă funcţie din ţara familiei mele. Meseria mea este de fotbalist, nu de politician, şi întâlnirea noastră nu a fost una de susţinere a vreunei politici. De fapt, am discutat despre ce am vorbit de fiecare dată: fotbal. Şi el a fost fotbalist în tinereţe', a mai scris Ozil.

În încheiere, el spune că 'dacă nu mă întâlneam cu preşedintele ar fi fost o lipsă de respect faţă de rădăcinile strămoşilor mei, care ar fi fost mândri de unde am ajuns. Pentru mine, nu conta cine era preşedinte, conta că era preşedintele. Indiferent că era preşedintele Turciei sau cel al Germaniei, aş fi procedat la fel'.

Fotografia în care Ozil este alături de Erdogan a apărut în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale din Turcia, care au fost câştigate apoi de Recep Tayyip Erdogan. Mesut Ozil a fost criticat de presă şi de mai mulţi politicieni germani, care au pus sub semnul întrebării loialitatea sa faţă de valorice democratice germane.