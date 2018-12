Au fost, din păcate, semnele neînțelese ale unei boli cumplite, un cancer care i-a prins ca într-o menghină creierul și i-a furat vederea lui Doryan Ștefan Gagiu. Pentru ca ochișorii lui să se mai poată bucura vreodată de lumina zilei, pentru ca lupta cu tumorile ucigașe care i-au invadat capul să poată continua, micuțul are nevoie de 15.000 de euro, bani pentru un tratament în străinătate.

Acum ceva mai bine de un an, părinții lui Doryan au primit o veste apocaliptică. Micuțul lor, o mogâldeață care abia trecuse de pragul unui an și jumătate de viață, avea mai multe tumori pe creier, dar și pe chiasma optică (încrucișarea căilor optice).

„Tumoră malignă pe creier. Inoperabilă!”, asta le-au spus specialiștii bieților oameni peste care s-a prăvălit cerul. Un diagnostic dur, nedrept, pentru copilașul cu păr bălai, care s-a născut perfect sănătos. Ajunseseră cu el pe la mai mulți doctori din Târgoviște și din București din cauza unor stări de apatie, a unor episoade în care micuțul dădea semne clare că nu vede bine și că nu se poate ține pe piciorușe așa cum se întâmplă cu un copilaș de vârsta lui.

Doryan a rămas fără vedere la câteva săptămâni de la depistarea bolii



Tratamentele cu citostatice, ședințele de chimioterapie începute în regim de urgență păreau că sunt antidotul perfect împotriva cruntei maladii ucigașe. Tumorile se mai micșoraseră, starea băiețelului era ceva mai bună, iar mersul pe jos nu mai era o caznă pentru el.

Nu a fost însă suficient, pentru că doar câțiva milimetri au făcut diferența dintre lumina ochilor săi și întunericul în care trăiește de mai bine de un an. Celulele canceroase i-au „furat” vederea băiețelului care a rămas orb în doar câteva săptămâni de la depistarea bolii.

„La un an și jumătate, băiețelul nostru a orbit complet. RMN-urile ne-au arătat că avea mai multe tumori maligne pe creier, sub formă de ciorchine. Unele au atins nervul optic și l-au lăsat fără vedere. De atunci micuțul nu vede nimic”, ne-a spus cu mare greutate Dorinel Gagiu, tatăl lui Doryan.

Băiețelul orb are dureri groaznice și plânge întruna



De la un an și jumătate, chipurile mamei, al tatălui și al celor două surori au rămas pentru Doryan doar niște amintiri cufundate într-un întuneric din care pare că totuși ar mai exista un licăr de speranță ca să iasă. Chiar dacă de atunci starea lui s-a agravat.

Tumorile au coborât la baza craniului și i-au afectat întregul sistem motor. Nu mai poate să meargă și nici măcar să stea în șezut, cum o făcea acum câteva luni. Iar durerile de cap sunt atât de groaznice încât nici un medicament nu-l poate opri dintr-un plâns epuizant.

Un tratament în străinătate, la o clinică din Franța, de unde părinții copilașului de aproape trei anișori așteaptă răspuns la dosarul medical pe care l-au trimis spre studiu specialiștilor de acolo, ar putea fi salvarea lui Doryan.

„Am merge cu el și pe Lună dacă cineva ne-ar spune că acolo l-ar salva de la moarte”

„În România, medicii ne-au spus că nu mai au ce să-i facă. Am încercat în Turcia, unde l-au consultat specialiști în radioterapie, chimioterapie, oftalmologie, psihoterapie. Am depus dosare la mai multe clinici din Germania, Anglia, Italia și Franța. Doar din Franța am primit un răspuns, în care ne punem toate speranțele. Dar pentru a putea continua lupta, avem nevoie de 15.000 de euro, bani pentru tratamente, medicamente, investigații și opinii medicale. Nu ne permitem, nu avem banii ăștia și, prin urmare, ne uităm neputincioși la el cum se chinuie. S-a umflat de la medicamente și plânge continuu. Am merge cu el și pe Lună dacă cineva ne-ar spune că acolo l-ar salva de la moarte pe Doryan al nostru și i-ar reda vederea”, este apelul disperat al tatălui băiețelului.

Cei care doresc să-l ajute pe Doryan, o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «DORYAN».

Pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier:

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.