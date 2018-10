'Soţul meu nu mă bătea, dar mă agresa psihic. Nu puteam să ies undeva cu el, că avea impresia că îmi fac semne cu alt bărbat şi mă teroriza pe treaba asta. La un moment dat mi-am dat seama de ce insista atât de mult să facă el cafeaua dimineaţa, pentru că mă droga cu ea. Cinci ani m-a drogat, ca să poată să mă facă să depind de el. La un moment dat am ajuns la faza în care eram de-a dreptul controlată şi am realizat că nu era atât dragoste din partea lui, cât nevoia de a mă poseda, era posesiune paranoică de-a dreptul. Pleci de acasă, îţi bei cafeaua şi după aceea, în fiecare zi, timp de 10 ani, dai telefon acasă din oră în oră să mă întrebi ce am făcut, ce am gândit, cu ce m-am îmbrăcat, unde mă duc, cu cine vorbesc, cu cine mă întâlnesc, când mă întorc.Nu mai ai aer. Asta ucide dragostea. Gelozia asta patologică e îngrozitoare, chiar e o boală, şi mai ales e un chin pentru o femeie ca mine, cu o personalitate de om liber'.

Mihaela Mihai s-a recăsătorit mai târziu cu ambasadorul României la Paris, Dumitru Ceauşu. 'Mulţumesc mult pentru cascada de flori şi de urări', le-a transmis cântăreaţa fanilor ei de pe contul de socializare.

Recent, Mihaela Mihai, una dintre cele mai mari artiste de pe scena muzicală din România, a anunțat că a refuzat să participe la ediția din acest an a Festivalului Cerbul de Aur.

Citește și

3 ANI DE LA INCENDIUL DIN COLECTIV | Zeci de operații. Sute de ore de kinetoterapie. Milioane de speranțe… Cea mai mare temere a Adinei, supraviețuitoare a incendiului din Colectiv: Durerea mea e că se poate întâmpla din nou'