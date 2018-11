„A fost groaznic. Am născut de două ori. Am născut natural şi prin cezariană. Mi s-a rupt apa la salon. Viitorul soţ era în drum spre salon, nu am vrut să-i spun iniţial, pentru că pe mine nu mă durea nimic. Era totul bară la bară. Am sunat la salvare, dar nu a venit niciuna după 40 de minute. Eu trebuia sa nasc pe 20 decembrie. La ora 20 m-au luat durerile. Am avut contracţii ore întregi şi după mi-au băgat un cateter în coloană, a fost foarte dureros. O oră jumătate m-am chinuit să nasc natural, dar nu am putut. Aveam un geam şi voiam să mă arunc pe geamul ăla de durere. Naşterea naturală nu e atât de dureroasă la termen, dar fata mea era prea mică şi nu era la termen şi nu se putea împinge singură. Le-am spus că leşin şi nu mai pot. Acum sunt bine. A avut 2,400 kg. Au scos-o la limită. Tot travaliul pe care l-au avut m-a ajutat pentru că ea şi-a dezvoltat plămânii şi nu a mai fost nevoie să fie băgată la incubator. La cezariană au fost complicaţii că s-au chinuit medicii greu să o scoată. Eu am avut două anestezii”, a spus Mihaela Moise la „XNS”.

Fosta jurnalistă OTV s-a pregătit intens pentru venirea pe lume a micuței. „Am aranjat camera, am pus pătuţul.', a declarat Mihaela Moise în urmă cu ceva timp. Mihaela Moise, cunoscută drept Meme, a dat vestea despre sarcina sa pe contul ei de pe o rețea de socializare, în urmă cu câteva luni, acolo unde a postat și ecografia pe care a făcut-o.

