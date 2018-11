„Sunt foarte mulţi oameni care mă sună să mă intrebe dacă am murit”, a spus Mihai Constantinescu la Antena Stars. „Tuturor le-am spus. Voinţă şi lumină. Soluţie nu există. Trebuie să găseşti variaţia unei medicaţii. Nu există o zi egală cu celalaltă. În noaptea cutremurului, eu m-am speriat. Am avut o perioadă mai puţin fericită, cu uşoară anxietate, cu atacuri de panică. În acea noapte, chestiunea a exagerbat. În după-amiaza zilei următoare, stând pe fotoliu acasă, am simţit că dintr-o tensiune normală, creşte foarte tare şi-mi crapă capul. Eu m-am speriat tare, Simona s-a speriat foarte tare. Am mers la spital şi mi-am făcut toate analizele posibile şi imposibile şi au ieşit toate foarte bune. Ne-am întors acasă”, a mai spus Mihai Constantinescu.

