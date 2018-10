” ‘CE TE MAI SURPRINDE LA EA DUPĂ ATÂȚIA ANI…?’ Retorică întrebare. Am să vă povestesc o întâmplare. Deși, poate, nimic nu e întâmplător. Azi, la prânz, ne-am dat întâlnire. Nu asta e întâmplarea. Eu plec prea devreme dimineața din casă. O las dormind, deși știu sigur că nu poate dormi de târâiala mea matinală prin casă. În orice caz, nu mă vede când plec. În 90 din 100 de zile plec în tricouri uni, albe sau negre. Ea, de fel, nu poartă haine negre. Și ne-am văzut, cum vă ziceam, la prânz, la cafenea. Amândoi purtând tricourile cu Albă ca Zăpada. Niciunul dintre noi nu l-a mai îmbrăcat de luuuuni de zile. Azi, pentru restul lumii, am fost cuplu-uniformă. Știți și voi, cuplurile alea studiate, asortate până la detaliu, care când nu pozează pentru societate, pozează pentru Instagram. Pentru noi doi, însă, a fost o întâmplare. Chiar dacă azi nu ne-a crezut nimeni, noi încă mai credem în noi și că, poate, nimic nu e întâmplător”, a scris Mihai Morar, pe Instagram. În toamna acestui an, Mihai Morar și soția lui au împlinit 12 ani de căsătorie.

