Cătălin Olteanu este militarul care, în anul 2011, s-a aruncat în faţa unei bombe, pentru a-i salva pe camarazii săi, şi a supravieţuit, iar acum vrea ”să lupte” din nou pentru România, la Invictus Games 2018.

“Când am ajuns în Afganistan, m-au repartizat la pază, deoarece până am fost dislocat se făcuseră deja echipele de patrulare și cercetare. Dar eu am spus că nu am trecut prin pregătire și nici nu am venit în misiune pentru a sta de pază. Vreau patrulă și cercetare”, începe Cătălin Olteanu descrierea ultimei sale misiuni armate.

Rolul său a fost acela de a nu-i expune pe ceilalți camarazi atacurilor cu dispozitive explozive improvizate. Astfel, la peste 40 de grade Celsius, cu echipamentul care cântărea 30 de kilograme, a mers mai mult pe jos, în faţa convoiului de patrulare şi a controlat tot ce era suspect în zona de responsabilitate. Cu detectorul de metale, a scanat sute de poduri, de pasaje, de cutii suspecte. Pentru Cătălin Olteanu devenise deja o rutină această cercetare, până în data de 27 septembrie 2011, când totul s-a schimbat. În acea după-amiază toridă, a coborât din blindat, ca de fiecare dată, şi s-a îndreptat spre un mic pod de drenare a apei.

“Cătălin primește semnalul și se îndreaptă către podeț cu pași măsurați și cu ochii scanând cele mai mult de 180 de grade pe care trebuie să le vadă. Caută orice; orice poate indica faptul că acolo e pregătit să explodeze un dispozitiv improvizat: pietre dispuse într-un anumit fel, pământ deranjat într-un anumit mod, plante uscate îngrămădite pentru a camufla aceste indicii, deșeuri de tot felul și mai ales sârme. Zona asta e renumită pentru dispozitivele care sunt inițiate prin fir. Uitându-se în același timp și pe unde calcă, dar și la câteva sute de metri distanță, Cătălin observă un om ascunzându-se după un copac. Sunt mulți în zonă, dar de obicei au câteva capre sau oi la păscut; acesta nu”, este descris acel moment pe pagina de internet a Invictus Team România.

“Am făcut câțiva pași și m-am întors spre observatorul nostru, să fie atent la el (la omul din copac – n.r.) cât timp eu cercetez, apoi m-am trezit aruncat pe câmp, fără cască, cu vesta antiglonț spartă, fără pantaloni, cu arma cu țeava îndoită și nu știam ce caut acolo așa. Apoi am auzit cum se trage. Mă chinuiam să ajung la asfalt și nu-mi puteam deschide ochiul drept; credeam ca e umflat și trece”, povesteşte Cătălin Olteanu momentul care avea să-i schimbe pentru totdeauna viaţa.

Cătălin a fost evacuat imediat. În spital, după o tomografie, doctorii au constatat că, în urma deflagraţiei, cel mai probabil un şrapnel i-a perforat capul prin interior, iar obrazul, ochiul drept și nasul i-au fost sparte.

“Ca șef de cercetare, răspundeam de viața camarazilor mei. Cum îmi era să vină o soție, copil sau părinte să mă tragă la răspundere pentru că soțul, tatăl sau fiul lor nu mai este? Am zis: mai bine eu decât toți!”, explică militarul român gestul de a se duce de bunăvoie spre dispozitivul exploziv, conştient că ar putea muri.

Cătălin a rămas fără un ochi, are pierderi de memorie și i-au fost implantate proteze de titan, dar plutonul său a putut să continue misiunea. A încasat o lovitură pentru camarazii săi, pentru că el a simțit că asta era datoria lui. Iar acum, după aproape 7 ani de la acel moment, vrea să lupte din nou pentru România, în cadrul Invictus Games 2018.

Invictus Games este o competiție internațională destinată militarilor răniți în teatrele de operațiuni. Conceptul este creat de Prințul Harry al Marii Britanii, iar prima ediție a avut loc în 2014, la Londra.

România a trimis, pentru prima dată, o echipă la jocurile Invictus anul trecut, iar militarii români au obţinut la jocurile paralimpice o medalie de aur, una de argint și două de bronz. Performanţa acestora a fost apreciată şi în ţară, şi în străinătate. Drept recompensă pentru puterea de a lupta, în continuare, pentru România, întreaga delegaţie a ţării noastre la jocurile Invictus a fost decorată de preşedintele Klaus Iohannis.

”Mă bucur să primesc din nou, la Palatul Cotroceni, o echipă de învingători, care merită toată aprecierea noastră pentru rezultatele foarte bune obținute anul trecut, la Toronto. Astfel, în semn de recunoaștere a acestor performanțe, acord astăzi, în zi de sărbătoare, Ordinul și Medalia «Meritul Sportiv» membrilor INVICTUS 2017. Ați onorat cu demnitate şi responsabilitate încrederea acordată şi drapelul tricolor pe care vi l-am înmânat înainte de plecare. Victoriile dumneavoastră ne-au dat prilejul să vedem drapelul României înălțat pe acordurile imnului național. Sunteți un exemplu de curaj, camaraderie și altruism. Prin devotamentul şi determinarea de care dați dovadă, ne demonstrați că cele mai înalte standarde de excelență pot fi atinse, în ciuda tuturor dificultăților”, a spus președintele Klaus Iohannis, în discursul său.

Acum, militarii români răniţi se pregătesc pentru Invictus 2018, competiţie care va avea loc la Sydney, în Australia. Succesul pe care l-au avut în Canada le dă putere să meargă mai departe. Ionuţ Butoi, sportiv imobilizat într-un scaun cu rotile, îi îndeamnă şi pe alți militari răniți să intre în competiție.

“Faptul că am câștigat această medalie mă motivează să merg mai departe. M-a făcut să cred că pot obține poate chiar aurului. A fost primul concurs. Vreau să vă spun că emoțiile au fost foarte mari. Îmi tremura mâna pe săgeată când o puneam în arc înainte de a trage. Dacă eu pot, şi voi puteți să faceți sport! “, spune Ionuţ Butoi, militar rănit în război şi medaliat cu aur şi argint la Invictus Games Canada 2017.

Jocurile paralimpice destinate militarilor răniţi vor avea loc în ultima jumătate a lunii octombrie, şi vor avea 11 discipline, printre care atletism, tir cu arcul, rugby în scaun cu rotile, baschet în scaun cu rotile, sau înot.