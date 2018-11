„Am declanşat un concurs pentru toţii elevii din şcolile primare, gimnaziale şi liceale pentru scrierea unor eseuri despre personalităţile Marii Uniri. Sper să le putem oferi şi nişte premii şi să îi popularizăm, pentru că sunt convinsă că vor fi mulţi elevi care vor scrie lucruri interesante”, a declarat Ecaterina Andronescu, la Parlament, unde a participat la şedinţa solemnă a celor două Camere, dedicată Centenarului Marii Uniri.

Ecaterina Andronescu a spus că „ţara a făcut foarte mult” pentru ea, i-a „dat totul”.

„Pentru mine, ţara a făcut foarte mult, deci cred că nu am cum să nu mă uit cu tot respectul şi cu toată preţuirea. (…) Pământul pe care m-am născut este pământul acestei ţări, aici am crescut, aici mi-am crescut copilul şi lucrurile acestea sunt foarte importante. Aici am făcut şcoala, m-am dus să văd şi cum e la alţii, dar cred că mi-a dat totul ţara”, a afirmat ministrul Educaţiei.

