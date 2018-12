Redăm integral postarea publicată de Danilo Toninelli pe pagina lui de Facebook:

„Sunt foarte încântat să vă spun că lupta noastră împotriva șmecherilor cu numere străine oferă primele rezultate excelente. În Decretul privind siguranța am inclus, așa cum anunțasem deja, o regulă care, cu unele excepții detaliate, interzice celor care sunt rezidenți în Italia mai mult de 60 de zile să circule cu vehicule cu numere de înmatriculare străine. De ce am vrut această măsură? Deoarece multe, prea multe persoane, în ciuda faptului că trăiesc și muncesc în Italia, prin urmare, beneficiind de toate serviciile din țara noastră, circulă cu un vehicul cu număr străin: în acest fel nu plătesc în Italia nici asigurarea, nici impozitul, nici cel puțin amenzile. Așa că evită taxele, dăunându-ne nouă tuturor și multor companii italiene oneste. Cu noi, acești șmecheri au încetat să-și facă de cap: norma pe care am scris-o tocmai a intrat în vigoare, dar deja face diferența. Din știrile care sosesc, există multe persoane care își reglementează situația și mai multe cele sancționate, așa cum ar trebui să fie, cu amenzi ridicate și cu sechestrarea vehiculului, ce s-ar putea transforma în confiscare. Credem cu fermitate în importanța apărării drepturilor cetățenilor cu sabia scoasă, dar, totodată, necesitatea ca toți să respecte regulile. Numai în acest fel putem consolida cultura legalității, care se află la baza unei țări civilizate așa cum este minunata noastră Italia”, a scris ministrul Danilo Toninelli.

Cuvintele ministrului Transporturilor din Italia au atras multe comentarii pe rețeaua de socializare din partea românilor.

„Cred că există ceva în neregulă – o atitudine, o invidie, o dorință de persecuție în comentariile pe care le citesc din cauza frustrării sociale, a invidiei, a răutății față de cei care pot?”, spune unul dintre românii care au comentat pe pagina ministrului.

„Ajut o familie italiană. Fac cadou o mașină cu număr din România…trebuie doar să o înmatriculezi în Italia”, scrie ironic un alt român.

„Plăcuța mea va fi întotdeauna română și tu nu o vei putea atinge niciodată”, a comentat alt utilizator pe pagina de Facebook a lui Danilo.

„Sunt în Italia de un an și m-am întors aici după 8 ani de stat în Olanda. Am adus cu mine două mașini. Uneia i-am schimbat imediat numărul de înmatriculare. Pe alta o țin în garaj. Chiar dacă plătesc o ștampilă olandeză și o asigurare europeană, nu am putut să o folosesc o mașină testată și conformă? De ce, pe de altă parte, nu ne propunem să confiscăm mașina oricărui om care nu este asigurat?”, a mai scris un român.

Schimbarea Codului Rutier italian a stârnit controverse în rândul românilor stabiliți în Peninsulă, care circulă cu mașini înmatriculate în România. Deja au fost înregistrate cazuri în care autoturisme cu numere românești au fost confiscate, iar zeci de români au fost amendați de polițiști în doar câteva zile de la intrarea în vigoare a noilor reglementări.

