Ministrul japonez în vârstă de 68 de ani a spus, în cadrul unei sesiuni într-o comisie parlamentară care a avut loc miercuri, că nu știe să folosească un computer, potrivit BBC.

„De la vârsta de 25 de ani, am recurs întotdeauna la angajaţii mei sau la secretari, aşa că nu am folosit niciodată un calculator”, a declarat Sakurada.

Nici la capitolul termeni IT ministrul japonez nu a excelat. Întrebat dacă în centralele nucleare au fost folosite chei USB, Sakurada a părut puțin pierdut.

Lacunele japonezului nu au trecut neobservate de internauți, ministrul devenind instant ținta glumelor pe rețelele de socializare.

Japanese minister in charge of cyber security Yoshitaka Sakurada does not (cannot?) use a computer… can he use a fax machine? https://t.co/itRc6SDKTR

— Yumi Asada (@yumi_asada) 14 noiembrie 2018