„În acest moment avem viabile 11 paturi. Atât. Nicio ţară din Europa nu poate să trateze un număr atât de mare de victime cum a fost la Colectiv. Categoric, dacă – şi sper să nu se întâmple niciodată – atunci cu siguranţă trebuie să apelăm la ajutor extern la care am mai apelat. Nu putem să facem faţă nici noi şi nicio altă ţară. Cu siguranţă, vom cere ajutor. Ajutor pe care l-am cerut, inclusiv vara aceasta pentru răniţii de la Mina Rovinari. Dacă există situaţii în care nu am putut face faţă, întotdeauna am cerut ajutorul”, a spus Pintea.

Ministrul a mai explicat și de ce numărul infecţiilor intraspitaliceşti este în creştere: „Numărul infecţiilor din spitale este în creştere, pentru că acum se raportează şi spun că acesta este un lucru bun. În sensul acesta spun că lucrurile merg spre normal. În primul rând, trebuie să recunoaştem greşelile ca să le putem corecta”.

România nu mai are o bancă de piele pentru transplant la persoanele cu arsuri majore, la trei ani de la nenorocirea de la Colectiv. Banca de piele a fost indispensabilă în primele zile de la tragedie și în loc ca această măsură de siguranță să fie extinsă, depozitele au fost lichidate.

