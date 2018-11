„Sunt în magazine toate decorațiunile. Ieri am fost la shopping și apoi seara am avut treabă. Am luat niște chestii care merg cu baterii, sunt inedite. Nu aveam nevoie de multe lucruri pentru că mai aveam în pod. Schimb și farfurii și tot. Mi-am cumpărat cutie de ciolofane pentru oamenii care nu se descalță și intră în casa mea. O să petrecem împreună. Am ormanente și pentru Valentine’s Day și verzi pentru primăvară. Eu mi-am aranjat casa astfel încât din decorațiuni să îmi schimb casa. Pot să asortez orice culoare. Schimb covoarele, tot. Mai cumpăr tot felul de decorațiuni.”, a spus Minodora, la Răi Da Buni.

Minodora, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere de la noi, a vorbit recent despre copilăria și educația ei, dar și despre dragostea față de animale. Interpreta susține că suferă foarte tare atunci când vede animale chinuite și își dorește foarte mult să poată face ceva în acest sens. Ea este convinsă că toate comportamentele agresive sunt preluate de copii de la părinții lor și, dacă micuții ar crește înconjurați de dragoste, ar oferi aceleași sentimente ființelor din jur.

