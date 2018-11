Mirela Vaida a împărtășit bucuria cu fanii ei. „Prima zi de vacanţă!!! Încep săptămâna alături de Horia Brenciu la Braşov, într-un super concert aniversar!!! Horia, mulţumesc din suflet pentru această invitaţie!! Abia aşteept şi vă aşteptăm!”, a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida abia născuse al doilea copil când anunța că mai vrea unul. Sau chiar doi. Nu s-a încumetat însă să-și mărească familia înainte de a-și testa soțul, ca să vadă dacă poate duce greul, și înainte de a face o înțelegere cu el. „Eu mereu am zis că-mi doresc trei copii, chiar patru am zis la un moment dat. Acum că or fi trei, că or fi patru… O fi greu, dar unde cresc doi, crește și al treilea, unde cresc trei, crește și al patrulea. La primul e greu, la al doilea zici «cine m-a pus?», dar de la al treilea te relaxezi. Al treilea crește singur, cred. Îl mai învață soră-sa prostii', ne-a spus Mirela, gravidă acum cu al treilea bebe, un băiețel.

Citește și

REPORTAJ/Mica Românie de la Cercul Polar. Roxana a terminat Dreptul în ţară, iar acum e în clasa întâi în Skjervøy, Norvegia – VIDEO