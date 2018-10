„Maya e foarte bine, merge la grădiniță, acasă cu mine și cam atât. Acum am o domnișoară cu care face engleză acasă și am lăsat-o cu ea două ore, pentru că atât ține ședința. Stau aici o oră și apoi mă întorc repede acasă. Am văzut în ultimul timp numai, hai să nu zic mizerii, pentru că e un cuvânt urât. Am văzut foarte multe articole nefondate în ultimul timp pe internet și da… e o prostie. Scria că mi-aș dori o bonă, iar eu nu am declarat niciodată așa ceva. Nu îmi doresc nicio bonă. Mă descurc așa cum pot, sunt ok, chiar nu am nevoie de bonă”, a spus Misha, pentru VIVA!

Acum, Misha lasă în urmă problemele personale și pregătește o întoarcere în lumea muzicală. „Da, cu siguranță că îmi doresc să îmi reiau cariera. O să scot în curând o piesă singură. Voi pregăti și o piesă în colaborare cu o artistă de la noi și o să mă pun pe treabă, m-am pus deja”, a adăugat artista.

