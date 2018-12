Chiar dacă era o situație periculoasă, cei care se aflau la bord au filmat momentul. În imagini se poate vedea cum motorul se dezintegrează, la câteva sute de metri deasupra deșertului, potrivit The Sun.

Piloții au luat hotărârea de a întoarce avionul înapoi pe aeroportul din Las Vegas. Aeronava a aterizat la doar 10 minute după decolare.

Unii pasageri s-au speriat atât de tare încât au trimis mesaje de „rămas bun” rudelor. Este și cazul unei femei, care i-a amintit fiicei ei cât de mult o iubește.

SCARY FLIGHT. Not what you want to see when traveling on #Frontier Airlines from Las Vegas to Tampa this morning. ??? Reports state passengers received a free breakfast voucher for their troubles. (via Flight Alerts) #LasVegas #Tampa #F9260 pic.twitter.com/Fw7R9p3U15

— Josh Benson (@WFLAJosh) November 30, 2018