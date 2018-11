Bărbatul aflat în ultimul stadiu al BPOC, boala pulmonară obstructivă cronică, a fost sfătuit de doctori să nu participe la nunta fiicei sale care a avut loc în Lake Arrowhead. Asta pentru că plămânii lui ar fi putut ceda în orice moment, potrivit mirror.co.uk.

Cu toate acestea, Lew a decis că nu va lipsi pentru nimic în lume la evenimentul pe care l-a descris ca fiind cel mai frumos moment din viața lui.

Câteva imagini surprinse la nuntă arată momentul magic în care tatăl își ia fiica la dans. Cei doi au dansat pe melodia lui Elton John, „Can You Feel The Love Tonight”, sub privirile înlăcrimate ale tuturor celor prezenți la ceremonie.

FOTO NORTHFOTO

