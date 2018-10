Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni evazați, albi, într-o cămașă alb cu negru și un sacou, artista a făcut furori în mediul online.

„Niciodată nu este prea târziu, am descoperit stilul meu. Mă simt EU, sunt bucuroasă, fericită, elegantă, rafinată ! Vă pup și vă iubesc pe toți, prieteni dragi ?❤️?' a scris Monica Anghel, în dreptul fotografiei postate.

„Mai avem mici colăcei, mai avem…Am văzut niște comentarii pe rețelele de socializare cum că sunt bolnavă, că am făcut infarct, că mi-am tăiat stomacul. Nu mi-am tăiat stomacul! Mi-am tăiat coloana, anul trecut…iar în urma operației, medicul mi-a zis că ar fi bine să slăbesc. Eu, în toți anii în care am fost supraponderală, nu mă vedeam așa, nu mă vedeam grasă. În oglindă, când mă uitam, nu vedeam că sunt grasă. Eu cu mine eram super ok, nu aveam nicio frustrare, nu aveam nicio problemă. Mă uitam în magazine la hăinuțe super mici' a povestit vedeta recent, la „Agenția VIP'.

Monica Anghel, una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră și nu numai, a trecut prin momente grele în vara acestui an. Interpreta a suferit o operație la coloană.

