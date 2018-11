Totul s-a petrecut în timp ce ea lucra ca stagiară la Casa Albă, în perioada 1995 – 1996. Pe vremea aceea foarte tânără, Monica Lewinsky susține că și-a lăsat lenjeria intimă la vedere în timp ce se afla în interiorul reședinței președintelui american.

„Nimeni din acea cameră nu a observat, dar el a făcut-o. Știam că el va ieși din acea cameră și nu am vrut să-mi ridic pantalonii mai sus”, a spus femeia în cadrul unui interviu numit „The Clinton Affair” („Aventura lui Clinton”).

Ea a mai povestit că gestul său a dus la schimbarea relațiilor dintre ea și președintele american. Ulterior, Bill Clinton a chemat-o în biroul directorului de comunicații de la acea vreme, George Stephanopoulos.

„Nu cred că vreodată în viața mea, inima mi-a bătut atât de puternic. El mi-a spus că are o pasiune ascunsă pentru mine. A râs, mi-a zâmbit și m-a întrebat dacă vreau să merg cu el într-un birou ascuns. Și așa am făcut. Era întuneric și el m-a întrebat dacă ar putea să mă sărute. Am acceptat. După ceva vreme, m-am întors la birou și la un moment dat în acea seară, eram singura persoană din birou. El a venit înapoi la mine și mi-a propus să ne întâlnim în altă cameră. Și am acceptat. Totul a devenit mult mai intim din acel moment”, a povestit Monica Lewinsky, potrivit Mirror.

Chiar dacă multe alte femei angajate la Casa Albă îl priveau cu ochi frumoși pe Bill Clinton, ea susține că inițial nu a simțit o atracție față de fostul președinte american.

„Mi-a oferit multă atenție', susține ea, admițând că a doua zi a purtat aceleași haine pentru a-i atrage atenția din nou președintele american. 'Și m-a observat!”, a adăugat femeia.

„Am avut mai multe interacțiuni din acestea”, a confirmat Monica Lewinsky.

Între ei doi au existat mai multe partide de amor în interiorul birourilor de la Casa Albă, iar vedeta susține că 'fiecare întâlnire secretă avea câte o componentă sexuală', însă uneori doar conversau pe diverse subiecte.

Totuși, ea mai adaugă că nu experiența trăită cu fostul șef de stat american a fost dezamăgitoare.

„Nu puteam să-l caut. Dacă mă suna, eu nu puteam să-l sun înapoi. Eram la mila lui în acest fel. A fost trist pentru mine. Eram o tânără în vârstă de 22 de ani și lucram la Casa Albă, acesta fiind primul meu loc de muncă după facultate. Nu puteam să ies în weekenduri și să cunosc persoane de vârsta mea. Stăteam în biroul meu sâmbetele și duminicile, sperând că el o să sune”, a mai dezvăluit Monica Lewinsky.

În 1996, Monica Lewinsky a fost transferată la Pentagon, iar Bill Clinton i-ar fi promis că dacă câștigă următoarele alegeri o s-o aducă înapoi la Casa Albă. Însă, în acel moment, bârfele au început să circule, iar șeful ei de la acea vreme a avertizat-o 'să fie atentă'.

„Am văzut cum tot mai multe rumori și povești circulă. Colega mea, Linda Tripp, mă întreba mereu de ce am plecat de la Casa Albă și dacă el flirta cu mine”, a mai povestit Monica Lewinsky despre femeia care urma să dezvăluie lumii întregi relația pe a avut-o cu președintele american.

FOTO: EPA