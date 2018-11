Monica Pop recunoaște că a fost și este o persoană deloc ușor de controlat, care a făcut intotdeauna doar cum a crezut că este mai bine. Aceasta susține că până și mama ei, atunci când s-a căsătorit, l-a avertizat pe cel ce avea să-i devină soț de felul ei de a fi. Și pentru că meseria este cea mai mare iubire ei, Monica Pop declară că mare parte din viață și-a petrecut-o în spital.

'Noi nu am avut relații de genul ăsta, să ne impunem unul altuia ceva. El știa foarte bine că eu lipsesc mult de acasă. A fost o perioadă în care fiica mea era la o școală privată și știm prea bine că nu-i ușor, salariile medicilor sunt foarte mici. Și făceam și câte zece gărzi pe lună pentru a putea s-o ținem la școală. Dar mie îmi și plăcea, am fost și sunt îndrăgostită de partea de urgență a meseriei ăsteia', mărturisește Monica Pop în cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu', de la Antena Stars.

Monica Pop s-a confruntat cu probleme la colon şi a crezut că este vorba despre ceva uşor, însă a greșit și a regretat amarnic. „Având nişte simptome m-am diagnosticat singură cu colon iritabil. Oamenii se zbat să îşi facă meseria aşa cum trebuie. Când am ajuns într-un stadiu… am făcut peritonită şi era.. în orice caz, era un cancer de col, o stare care dura de cel puţin un an. Am greşit efectiv. O prietenă îmi spunea să fac o radiografie. Simptomele cedau şi era în regulă, dar nu a fost un comportament aşa cum ar fi trebuit să fie. Am greşit şi nu sfătuiesc pe nimeni să facă aşa! Niciodată, indidferent cine e', a spus Monica Pop la Antena3.

