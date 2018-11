„Nu am avut informație. Mama nu m-a dus niciodată la împărtășit, nu m-a dus niciodată la biserică atunci când eram mică, am crescut îndepărtată de biserică, iar acum, mi se pare grav acest lucru. Am tânjit după dragostea de Hristos, de bisericp, dar nu știam. Era așa o neîmplinire sufletească, până m-am reîntors la Hristos și s-au așezat, așa… a spus fosta dansatoare a Deliei, potrivit Spynews.

„Când tata era în comă și doctorii spuneau că nu mai are nicio șansă să se trezească. Era la Terapie Intensivă și am zis: Doamne, mai lasă-l o zi, să-i spun că îl iubesc și toată viața mea o să ți-o dedic Ție. Mi l-a dat Dumnezeu patru zile' a povestit Andreea Popescu. În luna iunie, Andreea Popescu a născut un băiețel perfect sănătos, pe care îl cheamă Ioachim. Aceasta trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

