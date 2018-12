Diana Șucu mărturisește că a renunțat la televiziune pentru a se dedica familiei și că orice tentativă de a se reîntoarce în televiziune a fost sortită eșecului, tocmai pentru că nu se mai simte bine în acest mediu.

'Am alăptat șapte luni primul copil și șapte pe cel de-al doilea, ăsta a și fost motivul pentru care am vrut să stau acasă cu ei și pentru care m-am retras din televiziune. La un moment dat am cochetat cu ideea de a mă întoarce, dar nu m-am mai regăsit. Eu din fericire, în perioada aceea am prins niște oameni superbi și o atmosferă superbă. Îmi făcea mare plăcere să stau la serviciu (…) În ultima perioadă m-am retras într-un con de umbră pentru că nu mă mai regăsesc în zona asta a mondenității. Consider că nu mai este timpul meu, este timpul altora' , spune Diana Șucu în cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu' de la Antena Stars.

Diana Șucu, fostă Lăscărescu, este o fostă prezentatoare de televiziune care, între timp, a devenit o femeie de afaceri de succes. Este căsătorită cu omul de afaceri Dan Șucu, împreună cu care are doi băieți: Dan Matei şi Petru Andrei Cristian. Diana Șucu este o prezență remarcabilă la orice eveniment la care participă. Arată extraordinar de bine și are o siluetă impecabilă, pe care menține cu foarte mult sport.

