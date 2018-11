Spectacolul Holograf – Hall of Fame a fost anulat, la doar două săptămâni după scandalul de la Zilele Sectorului 5, când Dan Bittman a adus, pe scenă, laude primarului Daniel Florea.

„Nu are nicio legătură concertul aniversar cu vocea mea sau cu faptul că m-a văzut nu ştiu cine la un spital sau la o clinică. Normal, am senzaţia că în România nu mai ai voie să îţi faci nici investigaţii. În urma hate-urilor de pe facebook, ne-am gândit că, decât să le dăm satisfacţie unora şi să înceapă să ţipe, să urle prin sală şi aşa mai departe, mai bine să îl lăsăm noi aşa să li se facă dor. De acolo au început tot felul de unii alţii să atace şi Holograful că pe mine nu-i nimic, poate să mă atace liniştit. O să îl reluăm, indiferent că va fi sub forma unui concert aniversar sau nu, sau un concert pur şi simplu. Dacă e un lucru de care îmi pare rău şi, sincer, asta îmi pare rău în numele celor care ar fi venit să îl vadă, era că era pentru prima oară un concert în care o grămadă de artişti cântau piese al formaţiei Holograf şi la sfârşit cântam şi noi alături de ei”, a spus Dan Bittman la Antena Stars.

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a fost pus la zid de fanii lui, după dezvăluirile din Libertatea. Ziarul nostru a publicat, miercuri, suma a primit de solistul Holograf pentru evenimentul din sectorul 5.

