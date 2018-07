A murit Sergio Marchionne, fostul șef al grupului Fiat Chrysler

Sergio Marchionne a demisionat din funcția de director executiv al grupului Fiat Chrysler și al Ferrari, weekendul trecut pe fondul unor probleme grave de sănătate. Postul său a fost preluat de Mike Manley.

Marchionne este omul ce a condus procesul formării noii companii Fiat Chrysler Automobiles (FCA), înregistrată în Olanda, cu domiciliu fiscal in Londra şi listată la bursa de la New York, notează The Wall Street Journal.

El este onsiderat CEO-ul care a care a modelat istoria modernă a grupului Fiat Chrysler şi unul din titanii industriei auto din Europa

Presa italiană a relata că Sergio Marchionne a suferit un embolism în timpul unei operaţii de umăr, în urma căruia i-a fost afectat creierul şi ar fi intrat în comă.