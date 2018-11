Ne dorim să amenajăm în altă cameră, că avem și stative (n.r. război) si alte obiecte care merită să fie expuse. Acum vreo opt ani am avut o problemă de sănătate, cam urâtă, pentru că mi-a cam dat psihicul peste cap. Am căutat să fac ceva, să îmi umplu timpul, am improvizat tot felul de lucruri, si pentru că nu știam ce să fac cu tot ce strânsesem de-a lungul anilor, am zis să amenajăm acest chiler. Vă dau cuvântul meu că nu am fost înainte într-un muzeu de artă populară să văd cum arată, am făcut totul cum mi-a plăcut mie. Știti că este o vorbă, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie. Spre exemplu, iia aceasta este făcută de mine din două prosoape de borangic. Erau cam rupte si nu m-am îndurat să le arunc, pentru că cine mai lucrează azi borangic?! La toate (n.r. obiecte) am muncit o grămadă ca să le recondiționez, că le-am luat, scuzați-mă că vă zic, din găinat de găină, de prin poduri, case părăsite, roase de șoareci. Le-am recondiționat atât cât am putut și am știut eu, din ac și ață, nu cu alte mijloace moderne' a spus Elena Filibiu, pentru vremeanoua.ro. Familia locuiește în Văleni, Vaslui, localitate devenită celebră după povestea celor șapte violatori care a îngrozit România.

Nu vreau să par tipicară, dar asta mi-a plăcut mie. Nu e usor să ai grijă de toate acestea, dar dacă ne place… Nu stiu de unde a venit pasiunea asta, probabil din faptul că s-a schimbat lumea asa de mult si nu se mai păstrează nimic ce e românesc, nu mai au valoare lucrurile făcute de părintii nostri, în care au pus atâta suflet. Avem patru copii, trei fete si un băiat, si când erau mai mici ne spuneau < >. < >. Nu m-am îndurat nici măcar să le pun pe jos. Acum, însă, îmi spun să le păstrez, să am grijă de ele, pentru că au văzut că lucrurile autentice au valoare' , a mai zis Elena.

