N-au făcut nici un spanac! După 21 de ani, Monica Lewinsky dezvăluie intimități de la actul sexual cu președintele Bill Clinton din Biroul Oval: «Am crezut că petele erau de la sosul de spanac de la cină»

Deși a afirmat în mai multe rânduri că scandalul i-a adus numai umilințe publice și că a fost la un pas de sinucidere, Monica Lewinsky continuă să profite de scandalul sexual în care a fost la mijlocul anilor 90. Documentarul „Afacerea Clinton” va avea premiera pe 18 noiembrie, în SUA, iar fosta stagiară de la Casa Albă dezvăluie în premieră cum au apărut urmele de spermă de pe rochia ei.

Absolventă de psihologie socială, Lewinsky a fost stagiară la Casa Albă între 1995 şi 1997, apoi angajată, timp în care a legat o relaţie „consimţită” cu fostul preşedinte american Bill Clinton. Totul s-a aflat în 1998, când a devenit de notorietate episodul din Biroul Oval dintre cei doi. Fostul șef de stat a negat la început relaţia amoroasă cu tânăra, dar, într-un final,după dezvăluirile indubitabile ale presei, a admis totul și a fost urmărit de acest scandal şi în cel de-al doilea mandat.

În documentar, Lewinky, azi scriitoare, conferențiară pe tema hărțuirii, designer de modă și prezentator de televiziune, dezvăluie intimități ale relației cu Clinton pe care nu le-a mai spus până acum.

Totul s-a petrecut 28 februarie 1997. „Bill Clinton m-a invitat în Biroul Oval, spunându-mi că are un cadou pentru mine. Cu noi a intrat și Bettie Currie, secretara președintelui. Ea a stat în sufragerie. De ce s-a întâmplat asta? Pentru ca nici un funcționar să nu bănuiască faptul că el a rămas singur cu mine”, spune Monica. Clinton i-a oferit o broșă și cartea „Frunzele de iarbă”, de Whitman. „Apoi am mers la baie și acolo am întreținut relații sexuale. După ce am făcut sex, l-am îmbrățișat pe președinte și atunci mi-am pătat rochia cu sperma lui. Inițial am crezut că erau urme de la sosul de spanac pe care-l avusesem la cină”.

Pentru celebra rochie albastră a Monicăi care poartă încă urme ale ADN-ul fostului președinte al Americii un muzeu erotic din Las Vegas a oferit 1.000.000 de euro.

„The Clinton Affair”, un docuumentar în șase părți produs de Alex Gibney, va fi difuzat de canalul online A&E începând de duminică.