A renunțat definitiv la viața sa de diva, în lumina reflectoarelor. Și nu regretă nicio clipă alegerea făcută.

'Nu-mi e dor de muzică, nu mă mai văd bâțâindu-mă acum pe scenă. Cântăreața e mare, umple scena, are părul umflat. Eu nu mai am chef, am 41 de ani. Să sug burta și să fac piruete nu-mi mai trebuie‘, a mărturisit aceasta pentru Libertatea.

Mai mult, fosta artistă s-a schimbat radical și în ceea ce privește vestimentația. Nadine nu mai poate purta pantofi cu tocuri înalte, pentru că are dureri de spate. Dar nici nu și-ar dori acest lucru, data fiind viața pe care o duce acum, de femeie căsătorită, mamă a unui copil. Mulatra și-a golit șifonierele de tot ce-i aducea aminte de viața de artistă. Ș nici măcar succesul de care s-a bucurat cândva nu a făcut-o să păstreze vreo amintire din trecutul său. Astfel că, în garderoba sa și-au făcut loc acum lucrurile comode, în locul celor sexy și fardurile în nuanțe naturale, în locul celor sclipitoare.

În prezent, fosta cântăreață are o viață liniștită și face ceea ce-i place. Este căsătorită cu Dragoș Apostolescu, de profesie avocat și are un băiețel superb. Se ocupă de grădinărit în propria-i curte, are o casă mare, trei pisici și un cățel și este o mamă extrem de grijulie cu copilul său.

Ea și-ar dori enorm încă un copil, doar că soțul și fiul său nu vor acest lucru! Nadine speră însă să înmoaie sufletele celor doi propunându-le să adopte, dacă un frățior sau o surioară pe cale naturală nu vor. Iar strategia asta ar putea să funcționeze, pentru că ar fi ca un pansament pentru rana ei sufletească. Nadine a crescut la orfelinat și a îndurat multe acolo.

