„Vreau să fac un anunţ: atenţie Borcea, vin după tine! Lăsaţi-ne să ne pregătim! Ne apucăm de băut! A fost frumos. Aşteptam, nu mai venea, până la urmă şi-a luat curaj şi a dat ochii cu mine. I-a fost un pic ruşine. A zis că iese săptămâna trecută, dar… Am asistat să nu plece. Mi-a plăcut, am făcut 100 de poze, abia aşteptam să am şi un băiat, acum să mai vedem dacă continuăm. N-am ce să mai fac! Cred că închid aici socotelile. Este voinic, are trei kilograme 400, nu e nici mic, nici mare. Areo vre 52, 53 de centimetri. Azar înseamnă mai multe. La noi aşa e, un singur nume cu 100 de semnificaţii. Cred că şi Alexandru îl va chema. Azi îi zicem. (…) Mama e bine, da, aşteaptă sarcina a treia. Aici o să dorm, în rezervă”, a spus Nadir la Antena Stars.

Nadir a devenit tată pentru prima oară, în urmă cu doi ani. ' Am devenit tată, nu știu cum, s-a întâmplat. Viața mea privată este viața mea privată, viața publică o știe toată lumea. Are 50 de cm, o să fie o lungană, mănâncă mult, ca tatăl ei, merg să o vizitez. Încă nu realizez„, a spus atunci Nadir.

