Negoiță la ICCJ: Fata aceea a fost recomandată de la Turnu Măgurele, de partid

Primarul Sectorului 3 din Capitală , Robert Negoiță, s-a prezentat, joi dimineață, la sediul ICCJ unde a fost chemat să răspundă ca martor mai multor întrebări în dosarul în care este judecat Liviu Dragnea, pentru fapte de corupție privind angajarea pretins nelegală a unor membre de partid la DGASPC Teleorman.

„Eu pe cele două doamne dacă le mai văd nu le mai recunosc. Am aflat, și de aceea sunt aici, că una dintre c ele două persoane a fost angajată la mine la cabinet când am fost parlamentar în Teleorman”, e explicat edilul la intrarea în sediul instanței.

El spune că femeia „a fost recomandată de către partid” și că nu a știut că în paralel era angajată și la o instituție de stat.

„Vă imaginați că nu am știut de faptul că e angajată a unei instituții publice.

Acea domnișoară a fost recomandată de partid, de la Turnu Măgurele, dacă nu mă înșel, pentru biroul meu de parlamentar și a fost plătită din suma forfetară de la biroul parlamentar”, a mai s.

VIDEO | Laura Codruța Kovesi: „Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Asistăm la un festival disperat al inculpaților”