Netta Barzilai, reprezentanta statului Israel, are cele mai mari şanse la câştigarea Eurovision 2018. De când a fost lansată, piesa ‘Toy” a făcut furori în mediul virtual. O parte dintre ele fac referire la campania #MeToo, scrie The Times of Israel.

Având accente pop şi ritmuri africane, melodia ”Toy” surprinde prin diversele sunete mai puţin obşnuite pentru o clasică piesă de Eurovision. Printre acestea se numără şi sunetele emise de o găină.

Țara noastră este reprezentată în acest an de trupa The Humans care va interpreta, pe scena de la Lisabona, piesa ”Goodbye”.

