De câțiva ani, vedetele autohtone iau cu asalt Dubaiul, fie vara, fie iarna și se întorc de acolo de unde se întorc cu amintiri pe care se grăbesc să le împărtășească și altor colegi de breaslă.

Nico e însă contra valului. Ea nu a bifat încă în destinația cu pricina. Speră ca, la un moment dat, să ajungă și acolo, dar nu și-a făcut din asta un scop. Spune că preferă vacanțele în România, dar își amintește cu drag și alte concedii petrecute pe meleaguri străine.

“Nu ne facem planuri, pentru că apar altele între timp. Când avem liber, atunci, hai să ne urcăm în mașină și să plecăm! Nu țin cont de bilete, de cât costă. Când e să fie, mă urc în mașină sau avion și plec. Vara asta prefer marea. Au fost ani în care am fost la munte, ne place foarte mult Poiana Brașov, Brașovul, în general. Acolo mergem când vrem o vacanță de trei zile. Muntele dă un aer foarte bun și un bronz altfel. Dar, știi cum e, vara, la mare! Întotdeauna am ales vacanțele în țară. Și noi avem locuri frumoase. Sunt anumite locuri pe care vreau să le văd. Nu am fost în Turcia în vacanță. În Tunisia, da, nu am să uit acele momente frumoase! Dubaiul nu l-am văzut, dar o să vină și timpul lui”, a declarat artista pentru Libertatea.

Așadar, Nico adoră marea și plaja și stă la soare, deși trebuie să ia măsuri de protecție, din cauza unei depigmentări ușoare a tenului.