Totul a început acum un an cu câteva dureri de burtă care îl cam chinuiau pe Nicolass. Ecografiile care au urmat au arătat un ficat și o splină mărite, precum cele ale unui adult. După două săptămâni de tratament cu antibiotic care nu a dat nici un rezultat, băiețelul care pe atunci avea doar șase ani a fost transportat în regim de urgență la spitalul din Lipova. Avea dureri abdominale groaznice pe care doar calmantele puternice le-au mai domolit. După câteva ore de investigații, Nicolass era din nou în ambulanță, de astă dată pe drumul spre Spitalul Județean 'Luis Țurcan', din Timișoara.

Ședințe de radioterapie, zeci de tratamente chimio făcute după un program bine stabilit, calculat în funcție de evoluția bolii. Tratamente de întreținere făcute acasă, la recomandarea specialiștilor.

Toate par să-și fi făcut efectul scontat de medicii timișoreni. Leucemia – care a lovit necruțător în mai multe organe, dar și în o parte a măduvei spinării și în sistemul nervos central al copilului -, e ținută, cât de cât, sub control.

Un stadiu al bolii în care oncologii au luat în calcul și un posibil transplant de celule stem motiv pentru care au făcut toate testele necesare de compatibilitate cu fratele mai mic al lui Nicolass.

Din păcate, băiețelul de cinci anișori nu este compatibil cu frățiorul lui, situație în care specialiștii vor căuta o altă persoană care trebuie să întrunească toate condițiile impuse de această procedură extrem de delicată.

Sorina știe că nici o zi nu seamănă cu alta. Știe că starea băiețelului ei se poate schimba de la o zi la alta, de la o oră la alta. Se pregătește sufletește chiar și pentru o investigație ceva mai complexă ce ar putea fi efectuată la o clinică din străinătate.

De aceea, în ajunul sărbătorilor, speră în ajutorul oamenilor cu suflet mare. Nu cere o anume sumă, pentru că nu știe cât o va costa o intervenție chirurgicală peste hotare. Vrea doar, ca din punct de vedere financiar să fie pusă la adăpost în cazul în care, peste noapte, i se va spune că în România nu se mai poate face nimic.

„Mă aștept la orice, atâta vreme cât Nicolass al meu a fost bine într-o zi și peste noapte a intrat în comă. A stat 26 de ore în comă. Am crezut că moare, dar Dumnezeu l-a vrut aici, pe Pământ. Am nevoie de bani pentru tratamente, deplasări între spitale, haine și hrană pentru Nicolass. Dar și pentru fiul meu cel mic, de cinci ani, pentru care nu mai am nici un ban. Sunt sigură, despărțită de soț, stau în chirie, am datorii la bănci…Trăim trei persoane cu 1.600 de lei care abia dacă ajung pentru Nicolass…Rog oamenii să mă ajute cu ce pot, cu cât de puțin. Să am bani și pentru transplantul de celule stem dacă va fi nevoie”, este strigătul disperat al unei mame care luptă pentru viața fiului ei bolnav de leucemie.